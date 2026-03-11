Un Motociclista Resultó con Lesiones Graves tras Chocar contra un Colectivo en San Vicente

Un motociclista resultó con lesiones graves tras protagonizar un siniestro vial con un colectivo Mercedes Benz. El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre, alrededor de las 14:20, en la intersección de la avenida Constitución y calle Florencio Sánchez, en San Vicente.









El conductor de la motocicleta Motomel de 150 cilindradas, identificado como Alfredo B., sufrió múltiples escoriaciones, una herida en el pie derecho que requirió sutura y fracturas costales, con presunción de neumotórax. Fue sometido a estudios de tomografía y permanecía internado en observación en el hospital local, bajo evaluación del cirujano de guardia. El tiempo estimado de recuperación supera los 30 días. El conductor del colectivo, Javier Franco, de 41 años, resultó ileso.