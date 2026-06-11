Detuvieron a Cinco Brasileños Armados en El Soberbio e Investigan posibles Vínculos con Delitos en la Frontera

Cinco ciudadanos brasileños, de entre 18 y 28 años, fueron detenidos este viernes 6 de noviembre en Colonia Capín Largo, sobre la Ruta Provincial 2, en El Soberbio. Los sospechosos intentaron escapar hacia una zona de monte al advertir la presencia policial, pero fueron rodeados y detenidos por efectivos de la Unidad Regional VIII. Durante el operativo secuestraron dos escopetas calibre 12/70 y buscan a un sexto involucrado, un argentino identificado como presunto nexo local del grupo.









La investigación comenzó con tareas de inteligencia criminal y vigilancia en sectores rurales, donde se detectó que varios ciudadanos brasileños estarían alojados en una vivienda y tendrían armas de fuego. Los detenidos son oriundos del estado de Río Grande del Sur y las autoridades investigan si están vinculados con delitos contra la propiedad, especialmente la sustracción de vehículos, y si ingresaron al país por pasos fronterizos no habilitados.





Además, mediante el intercambio de información con las fuerzas de seguridad brasileñas, se intenta establecer si los sospechosos registran antecedentes o pedidos de captura. En paralelo, continúan las tareas para localizar al ciudadano argentino que habría facilitado el alojamiento del grupo. Los cinco detenidos y las armas secuestradas quedaron a disposición de la Justicia, mientras se tramita una orden de allanamiento para la vivienda investigada.