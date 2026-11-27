La Policía detuvo este viernes al hombre que había escapado durante un procedimiento por un intento de robo en una vivienda en construcción de Dos de Mayo. Su acompañante, una mujer de 37 años, había sido aprehendida en el lugar durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre.









La detención de Abel Noel V. (39) se concretó alrededor de las 8:30, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 960, por efectivos de la División Comando Radioeléctrico. El hombre era buscado desde que escapó cuando los uniformados sorprendieron a la pareja mientras intentaba sustraer elementos de la propiedad, tras la denuncia de Yenifer N. (30). En aquella oportunidad, la mujer fue detenida y el Chevrolet Corsa en el que se movilizaban quedó secuestrado. Ahora, ambos quedaron a disposición de la Justicia por una causa de robo en grado de tentativa.