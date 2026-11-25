Un hombre de 31 años fue detenido en San Vicente, acusado de ser el presunto autor de un robo cometido en un estudio jurídico de la avenida Tejeda al 620. Del lugar cerca de 4 personas sustrajeron 28.600 dólares, 10.000 reales, dos chequeras y una cámara de seguridad. El hecho fue denunciado el pasado 21 de noviembre por el propietario, de 57 años.









En el marco de la investigación, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de la calle José Ingenieros al 812, donde detuvo a uno de los sospechosos, identificado como Miguel E. Sin embargo, no lograron recuperar los elementos sustraídos.





Por otra parte, se investiga un segundo robo ocurrido el 24 de noviembre en una dietética de la Avenida Constitución al 674, donde fueron sustraídos 200.000 pesos del interior del comercio, este último hecho sin detenidos.



