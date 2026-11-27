Un hombre de 37 años es intensamente buscado por la Policía en San Vicente, acusado de atacar con un machete a otro hombre durante una discusión en la comunidad Tacuarí. La víctima, de 32 años, sufrió un corte en la cabeza que requirió puntos de sutura y permanece bajo observación médica. El agresor escapó hacia una zona de monte.









El ataque ocurrió el jueves, cerca de las 22:30, en inmediaciones de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 978, en el paraje Zulma. La víctima fue identificada como Néstor D. (32), mientras que el presunto agresor es Camilo A. (37). Según el examen médico, el herido tiene un tiempo estimado de recuperación de 15 días. La Policía secuestró el machete utilizado y mantiene un operativo de búsqueda para localizar al sospechoso, con intervención del Juzgado en turno.