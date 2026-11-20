Un cerdo fue encontrado muerto con heridas compatibles con el ataque de un felino en una propiedad rural de San Vicente. La aparición de posibles huellas de un animal de gran porte motivó la intervención policial y la participación del Ministerio de Ecología para determinar si se trata de un yaguareté.









El procedimiento se realizó este viernes 20 de noviembre, alrededor de las 12, en un establecimiento ubicado a la altura del kilómetro 973 de la ruta nacional 14. La propietaria solicitó nuevamente la presencia policial luego de advertir que durante la noche habría ingresado un animal silvestre al predio, aunque no logró identificarlo.





Efectivos de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Unidad Regional VIII inspeccionaron el terreno, donde encontraron posibles huellas del animal y realizaron registros fotográficos. Las evidencias fueron puestas a disposición del Ministerio de Ecología, que deberá determinar qué especie estuvo involucrada.