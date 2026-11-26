Efectivos policiales realizaron un allanamiento en una concesionaria ubicada sobre la Ruta Provincial 13, vinculada a Oscar M., en el marco de una investigación judicial. El procedimiento se concretó durante la tarde del jueves y contó con la participación de distintas dependencias de la Policía de Misiones y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.









Durante el operativo secuestraron dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia. La investigación también contempla el secuestro de vehículos, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.