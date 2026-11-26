Sergio Fabián N., de 58 años, fue encontrado desvanecido y deshidratado en una zona de monte, a unos tres kilómetros de la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 972. Su localización fue posible tras un intenso operativo de búsqueda, en el que tuvo un papel fundamental el periodista de San Vicente Víctor Hugo Benítez, quien aportó su dron y guió desde el aire a los rescatistas hasta un trillo cercano a un arroyo, oculto entre la vegetación y que no podía divisarse desde el camino. El hombre fue evacuado en una ambulancia de Bomberos y trasladado al hospital local, donde permanece bajo observación.









El periodista Victor Hugo Benítez con su dron





La búsqueda comenzó luego de que su hermano denunciara la desaparición, cerca de las 15 del jueves. Según los primeros datos, el hombre había despistado con su vehículo en un camino rural y, aprovechando la escasa señal telefónica que tenía, alcanzó a pedir ayuda. Poco después, llegaron personas para remolcar el rodado, pero al llegar a la vivienda de un vecino comprobaron que estaba vacío y que Sergio no había subido. Regresaron al lugar del despiste, pero ya no lo encontraron. Eran aproximadamente las 22:50 del miércoles. Tras más de dieciocho horas de rastrillajes, finalmente fue localizado en el monte. El informe médico indicó deshidratación leve y presión arterial elevada, sin lesiones visibles. Según trascendió, atravesaba problemas personales.