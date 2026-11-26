Una mujer de 37 años fue aprehendida durante la madrugada de este jueves en Dos de Mayo, cuando intentaba sustraer elementos de una vivienda en construcción junto a un hombre que logró escapar al advertir la presencia policial. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 965, luego de que la propietaria del inmueble alertara a la Policía.









Efectivos de la Comisaría Seccional Primera sorprendieron a la pareja en el lugar. Sin embargo, el hombre huyó y dejó abandonada a su acompañante dentro de un Chevrolet Corsa, que fue secuestrado por los uniformados. La mujer, identificada como Marisa Beatriz J. (37), quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la búsqueda del sospechoso.