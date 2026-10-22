Una Gresca Terminó con un Policía Herido y Cuatro Detenidos en San Pedro: uno de ellos Violó una Prohibición de Acercamiento a su Expareja

Una pelea registrada en una vivienda de San Pedro terminó con un efectivo policial lesionado y cuatro hombres detenidos, uno de ellos acusado de incumplir una prohibición judicial de acercamiento a su expareja. El último implicado fue capturado durante la mañana de este jueves 22 de octubre, mientras continúa la búsqueda de otro involucrado que escapó durante el procedimiento.













El hecho ocurrió el miércoles 21 de octubre, alrededor de las 21:30 horas, cuando efectivos de la Comisaría Segunda de San Pedro acudieron a un domicilio tras recibir una alerta por una gresca. Al intervenir para controlar la situación, se produjo un forcejeo en el que resultó lesionado un agente.





En el lugar fueron arrestados Evandro Andrés C. (29), Lucas Gabriel S. (23) y Leonardo Luciano de O. (23), quienes presentaban distintas lesiones y excoriaciones producto de la pelea. En tanto, otros dos involucrados lograron escapar durante el forcejeo.





Posteriormente, los investigadores establecieron que uno de los prófugos, Yonatan Emanuel T. (28), había incumplido una prohibición judicial de acercamiento al encontrarse en la vivienda de su expareja, quien también radicó la correspondiente denuncia.





Finalmente, este jueves, cerca de las 10:30 horas, efectivos de la Unidad Regional XIV localizaron y detuvieron a Yonatan T. (28), quien quedó a disposición de la Justicia por lesiones agravadas, atentado y resistencia a la autoridad y desobediencia judicial. Continúa la búsqueda de Gerardo A., alias "Sapo", el restante involucrado.