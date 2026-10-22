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Detuvieron a un Hombre con Zapatillas, Bebidas y Dinero Robado en San Vicente

Un hombre de 30 años, conocido como “Cafú”, fue detenido este jueves 22 de octubre, cerca de las 3 de la madrugada, durante un procedimiento policial en la intersección de la calle José Hernández y la Avenida Libertador, en San Vicente.



En su poder secuestraron seis pares de zapatillas, bebidas, una gorra, un parlante portátil JBL y 32 mil pesos en efectivo, elementos que habrían sido robados de un local anexo a una vivienda. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras la Policía investiga la procedencia de los objetos incautados.

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