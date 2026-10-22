Una Alfombra de Granizo Cubrió Dos de Mayo y Provocó Daños y Cortes de Energía

Una intensa e histórica granizada sorprendió este jueves, pasadas las 19, a Dos de Mayo y zonas aledañas, donde la caída de una gran cantidad de piedras de hielo dejó calles y sectores cubiertos de blanco, en un fenómeno de magnitud poco habitual para la localidad. El fenómeno duró unos 10 minutos de corrido aproximadamente.





El temporal provocó daños en plantas, techos, vehículos e instalaciones del sistema eléctrico, lo que dejó sin energía a distintos sectores del municipio. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, mientras las autoridades evalúan las consecuencias del fenómeno y los daños ocasionados.









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