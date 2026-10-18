Tres Personas Resultaron Lesionadas tras el Despiste de una Camioneta en El Soberbio

Tres personas resultaron lesionadas este domingo por la tarde tras el despiste de una camioneta Toyota Hilux sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 45, en El Soberbio. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:35, cuando el vehículo era conducido por Julián C., de 33 años, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas, entre ellas un bebé de siete meses.









Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado y terminó despistando. Como consecuencia, el automovilista y dos de sus acompañantes, una mujer de 28 años y otra de 55, resultaron lesionados. En tanto, un hombre de 56 años y el bebé no sufrieron lesiones. En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de El Soberbio, dependiente de la Unidad Regional VIII, mientras se aguarda el informe médico para determinar la gravedad de las lesiones.



