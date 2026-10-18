Una Adolescente Resultó Lesionada en un Siniestro con Cuatriciclos en San Vicente

Una adolescente de 14 años resultó lesionada este domingo por la tarde tras un siniestro vial que involucró a dos cuatriciclos en el barrio Neuman de San Vicente. El hecho ocurrió cerca de las 16:30, sobre la calle Santa Lucía.









Según las primeras informaciones, la menor viajaba como acompañante en un cuatriciclo Blackstone conducido por otra adolescente de 14 años. Por causas que se investigan, cayó del vehículo y fue alcanzada por un segundo cuatriciclo Hunter de 125 centímetros cúbicos, conducido por un niño de 9 años. Se aguardaba el informe médico para determinar la gravedad de las lesiones.