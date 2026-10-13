Detuvieron a un Hombre por el Robo y Faena de un Vacuno en San Vicente

Un hombre de 36 años fue detenido en San Vicente, acusado de participar en el robo y la faena de un animal vacuno de aproximadamente 160 kilos. El procedimiento se realizó este martes por la tarde, durante un allanamiento en una vivienda de Picada Unida, a la altura del kilómetro 29 de la Ruta Provincial 222.









En el lugar, efectivos de la Comisaría Segunda secuestraron cortes de carne vacuna, tres machetes, cuchillos, una sierra, una hoz, una balanza electrónica, dos teléfonos celulares y otras herramientas que serán sometidas a pericias. También incautaron un automóvil Chevrolet Vectra, localizado a unos 50 metros de la vivienda, para determinar si tiene vinculación con el hecho.





La investigación se inició tras una denuncia por la sustracción y faena del animal, en una causa que también incluye amenazas con arma blanca. Por orden del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, los investigadores avanzaron con el allanamiento y la detención del principal sospechoso.





El hombre quedó alojado en la comisaría, a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias sobre los elementos incautados.