Recuperaron Elementos Robados y Demoraron a dos Adolescentes en Dos de Mayo

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron demorados en el barrio Cooperativa de Dos de Mayo, donde la Policía recuperó la totalidad de los elementos denunciados como robados por un joven de 20 años.









El procedimiento se inició tras una denuncia registrada el lunes por la noche. Entre los objetos recuperados había dos cajas de herramientas, un percutor, calzados, una mochila y una garrafa de 10 kilos. Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá, ambos adolescentes fueron entregados a sus progenitores.



