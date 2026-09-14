El Soberbio: Evadió un Control con una Moto y fue Detenido tras Realizar Maniobras Peligrosas

Un motociclista de 18 años fue detenido anoche en El Soberbio luego de evadir un control vial y realizar maniobras peligrosas sobre la Ruta Provincial 13. El procedimiento se concretó cerca de las 23, a la altura del kilómetro 50.









Según las actuaciones, Yeferson B. intentó eludir el puesto de la División Seguridad Vial y Turismo y continuó su marcha de manera riesgosa, por lo que los efectivos iniciaron un seguimiento controlado hasta interceptarlo. El joven fue detenido y la Honda Fan 125 cc que conducía quedó retenida por las infracciones constatadas.