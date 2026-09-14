Detuvieron a un Hombre por Amenazar a su Expareja y Agredir a Policías en San Vicente

Un hombre de 36 años fue detenido durante la mañana del sábado, acusado de amenazar de muerte a su expareja y resistirse al procedimiento policial en el barrio Ceferino de San Vicente.









El hecho ocurrió cerca de las 8:55, cuando una mujer de 32 años solicitó la presencia policial porque su expareja se encontraba frente a su domicilio profiriendo amenazas. Al llegar, los efectivos intervinieron para resguardar a la víctima, pero el hombre se resistió a ser identificado y detenido y agredió a los policías, provocándoles lesiones leves. Finalmente, fue reducido y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La víctima recibió asistencia y se continuaron con las actuaciones correspondientes.