Detuvieron al Segundo acusado por dos Robos Cometidos en San Vicente

La Policía detuvo este miércoles a Ernesto Fabián L., alias “Calvin”, de 22 años, señalado como el segundo integrante de una dupla acusada de cometer dos robos el pasado 28 de junio en San Vicente. Su presunto cómplice, Roberto Carlos D., de 27 años, ya había sido detenido en flagrancia durante las primeras actuaciones.





Según la investigación de la División Investigaciones de la Unidad Regional VIII, ambos habrían participado de dos hechos: uno en un comercio de avenida Constitución, donde fueron sustraídas mercaderías, y otro por el robo de indumentaria deportiva. Durante el primer procedimiento fueron secuestrados dos cuchillos y recuperada la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos. A partir de tareas de investigación y con agentes encubiertos, los policías identificaron y localizaron al segundo sospechoso, quien fue detenido este miércoles y trasladado a la Comisaría Segunda de San Vicente, quedando a disposición de la Justicia.



