Una Motociclista Sufrió la Fractura de un Fémur en un Choque con un Auto en San Vicente

Una joven de 23 años sufrió la fractura del fémur derecho está tarde tras colisionar la motocicleta Honda Wave de 110 cc que conducía con un Volkswagen Voyage, al mando de un hombre de 70 años. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, frente a la terminal de colectivos de San Vicente.









La motociclista permanece internada en el hospital local, con un tiempo probable de curación de 60 días. El conductor del automóvil resultó ileso y el test de alcoholemia dio negativo.