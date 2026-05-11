Un Motociclista Resultó Lesionado tras un Choque con un Automóvil en Dos de Mayo

Un siniestro vial se registró este jueves, alrededor de las 16:05, sobre el acceso a la calle José Da Rosa, en Dos de Mayo. El choque involucró a una motocicleta Rouser de 200 cc, sin dominio colocado, conducida por Ezequiel Ferreira P., de 22 años, y un automóvil Chevrolet Cruze al mando de Antonio Miguel M., de 78 años.



Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó lesionado. La Policía intervino en el lugar y se aguarda una ampliación del informe para conocer más detalles sobre las circunstancias del hecho.

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