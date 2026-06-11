Un Hombre Sufrió Quemaduras y Perdió su Vivienda en un Incendio en El Soberbio

Un hombre de 53 años sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo durante un incendio que destruyó por completo su vivienda en El Soberbio. El siniestro ocurrió este viernes, cerca de la 1 de la madrugada, en una casa de madera ubicada en la intersección de las calles Sáenz Peña y 9 de Julio.









La víctima, identificada como Carlos Alejandro V., sufrió quemaduras en los brazos, piernas, espalda, rostro y cuero cabelludo, además de una herida cortante en un tobillo. Tras recibir las primeras atenciones en el hospital local, fue trasladado al Hospital de San Vicente para continuar con el tratamiento.





La vivienda, de unos 42 metros cuadrados, quedó totalmente destruida por el fuego. Efectivos de la Comisaría Primera de El Soberbio trabajan para establecer las causas que originaron el incendio.