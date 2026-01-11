Ante una Crisis Internacional Misiones También Necesita Prepararse

Guerras, una nueva pandemia, crisis energéticas, ciberataques y fenómenos climáticos extremos figuran entre las principales preocupaciones internacionales en este momento. Aunque muchos escenarios parezcan lejanos, sus efectos pueden llegar a la vida cotidiana de los misioneros. La prevención también empieza en casa.









El escenario internacional atraviesa un período de creciente preocupación por posibles acontecimientos catastróficos, tanto naturales como provocados por la actividad humana. Gobiernos y organismos internacionales advierten sobre riesgos que van desde una guerra entre grandes potencias hasta una pandemia, una crisis energética mundial, ataques informáticos a infraestructuras esenciales y el uso de inteligencia artificial con fines militares o criminales.





El Informe Global de Riesgos 2026 del Foro Económico Mundial refleja esa inquietud. Entre las amenazas identificadas aparecen los conflictos geopolíticos, la inestabilidad económica, los fenómenos climáticos extremos y los riesgos asociados al desarrollo tecnológico. Especialistas en seguridad de inteligencia artificial advierten, además, que estas herramientas pueden aumentar la capacidad de ejecutar ciberataques, manipular información y facilitar determinadas actividades peligrosas.





Sin embargo, una crisis mundial no necesita ocurrir en Argentina para afectar la vida cotidiana de sus habitantes. Una guerra entre potencias podría elevar el precio internacional del petróleo, dificultar el comercio marítimo y encarecer fertilizantes, medicamentos y productos tecnológicos. Una crisis financiera podría impactar en los ahorros, el empleo y el poder adquisitivo. Una nueva pandemia podría generar algunas restricciones sanitarias y dificultades de abastecimiento.





Los impactos en Misiones

En Misiones, las consecuencias dependerían de la naturaleza y magnitud de cada acontecimiento. La provincia tiene características que podrían ofrecer cierta protección frente a determinadas crisis, especialmente en localidades rurales donde muchas familias conservan producción propia de alimentos y acceso a proveedores cercanos.





Esa autonomía, sin embargo, tiene límites: el combustible, los medicamentos, los insumos agrícolas y determinados productos industriales dependen de cadenas de distribución que pueden verse afectadas por acontecimientos internacionales.





Entre los escenarios tecnológicos también preocupa la posibilidad de una tormenta solar extrema. Un fenómeno geomagnético de gran intensidad podría afectar satélites, sistemas de navegación, comunicaciones y redes eléctricas. Aunque Misiones no se encontraría necesariamente entre las regiones más expuestas, una interrupción prolongada de servicios tecnológicos tendría consecuencias indirectas sobre las actividades económicas y la vida cotidiana.





El riesgo más cercano: el clima extremo

Pero existe una amenaza mucho más cercana y conocida para los misioneros: los fenómenos meteorológicos extremos. Las proyecciones climáticas para la primavera y el verano de 2026/2027 mantienen la atención sobre El Niño, que puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales en la región. Los informes del Servicio Meteorológico Nacional de finales de octubre confirmaron la continuidad de las condiciones de El Niño durante el último trimestre del año y advirtieron sobre excesos de precipitaciones en sectores de la Mesopotamia.





Las consecuencias pueden ser directas: inundaciones, crecidas de arroyos, caminos rurales intransitables, viviendas afectadas, pérdidas de producción e interrupciones de servicios esenciales. A esto se suman los incendios rurales y forestales, que durante los períodos de sequía representan otro riesgo importante para las familias y las actividades productivas.





En mayo, el Gobierno provincial anunció un plan de coordinación entre los 79 municipios, organismos de emergencia y fuerzas de seguridad ante las proyecciones de El Niño para 2026/2027 y quizás 2028. Además, los temporales recientes de septiembre ya dejaron casi 500 familias afectadas en nueve municipios, con daños especialmente graves en el norte provincial.





Qué puede hacer una familia

Frente a este panorama, la preparación no significa vivir con miedo ni acumular provisiones de manera desmedida. Para una familia de San Vicente, Dos de Mayo, San Pedro, El Soberbio o cualquier otra localidad de la provincia, contar con cierta autonomía durante una interrupción temporal de servicios y abastecimiento puede marcar una diferencia concreta.





Estas son medidas razonables:

- Disponer de agua segura y alimentos no perecederos para varios días.

- Mantener un stock de medicamentos habituales, especialmente los de tratamientos crónicos, y consultar con profesionales de la salud sobre la conveniencia de reservas.

- Tener combustible suficiente para afrontar una eventual interrupción del suministro.

- Contar con medios alternativos de comunicación, linternas y baterías cargadas.

- Revisar techos y desagües de las viviendas, identificar caminos alternativos ante inundaciones y conservar copias de documentos importantes.





La respuesta pública también importa

La responsabilidad no puede quedar exclusivamente en manos de los vecinos. Los municipios y organismos provinciales deben contar con planes de contingencia para garantizar el funcionamiento de los sistemas de agua potable, la asistencia sanitaria, el abastecimiento de combustible para servicios esenciales, el mantenimiento de caminos rurales y la comunicación con las comunidades que puedan quedar aisladas.





La experiencia reciente de Misiones demuestra que una tormenta severa puede generar consecuencias mucho más inmediatas que algunos de los escenarios tecnológicos que hoy preocupan a las principales potencias mundiales. Por eso, mientras el mundo debate cómo enfrentar los riesgos de una inteligencia artificial cada vez más poderosa, las comunidades de la región también deben prepararse para situaciones que ya conocen.





La producción local de alimentos, la disponibilidad de agua, los conocimientos rurales y las redes de colaboración entre vecinos son ventajas importantes ante una crisis. No garantizan independencia absoluta, pero pueden reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones del abastecimiento y los servicios.





Conclusión

No hace falta vivir cerca de una zona de conflicto para sufrir las consecuencias de una crisis internacional. Tampoco es necesario esperar una catástrofe mundial para comprender la importancia de la prevención. En Misiones, prepararse significa fortalecer la capacidad de respuesta de las familias y las comunidades frente a los riesgos globales, pero también frente a los fenómenos naturales y las emergencias que pueden afectar directamente a los pueblos.





No se trata de vivir con miedo a una catástrofe. Se trata de evitar que una emergencia previsible se convierta en un desastre por falta de preparación.