Un Automovilista Alcoholizado y un Motociclista Resultaron Heridos en un Choque sobre la Ruta 14 en San Vicente

Un motociclista de 32 años y un automovilista de 46 resultaron heridos en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 981, en San Vicente. El conductor de un Renault Symbol se dio a la fuga tras el choque, pero posteriormente despistó en el kilómetro 990, donde fue localizado por la Policía.









El motociclista fue identificado como Cristian Omar Ramón S.D.M. (32), quien sufrió escoriaciones en las piernas. En tanto, el automovilista, Ramón C. (46), presentó una fractura de clavícula izquierda. Ambos recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta.





El conductor del automóvil dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 2,75 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que quedó demorado. Además, la Policía labró el acta correspondiente y retuvo el Renault Symbol por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.