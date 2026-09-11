San Vicente: Detuvieron a un Joven cuando Intentaba robar en una Vivienda

Un joven de 24 años fue detenido este lunes por la tarde en San Vicente, cuando intentaba sustraer elementos de una vivienda ubicada en Picada Las Paltas. El procedimiento se concretó luego de que el propietario advirtiera el ingreso de un desconocido y alertara a la Policía.


El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas. Efectivos de la Comisaría Primera intervinieron en el lugar y detuvieron al sospechoso, identificado como Agustín D. El joven quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.


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