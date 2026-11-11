San Vicente: Recuperaron una Motocicleta Robada y Detuvieron a un Joven de 19 Años

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera, junto con la División Investigaciones de la UR-VIII, recuperaron una Honda XR 125 cc que había sido robada del interior de una vivienda. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 981, donde los uniformados localizaron el rodado en poder de un joven de 19 años, quien fue detenido.









La denuncia había sido presentada por una mujer de 20 años, quien informó que desconocidos sustrajeron la motocicleta durante la jornada anterior. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.