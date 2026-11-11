San Vicente: Detuvieron a un Hombre de 26 años por una Causa Vinculada al Abuso Sexual Infantil

Un hombre de 26 años fue detenido en San Vicente durante un allanamiento ordenado por la Justicia, en el marco de una investigación por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil. El procedimiento se realizó en una vivienda del Barrio Progreso, donde efectivos policiales secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias informáticas.









La investigación se inició a partir de reportes internacionales del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), que alertaron sobre la posible circulación de este tipo de material en redes sociales. A partir de esas advertencias, intervino la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, que impulsó las actuaciones y solicitó la medida judicial.





El allanamiento fue ordenado por el juez Gerardo Casco y contó con la participación de efectivos de la Policía de Misiones, integrantes de la Dirección de Investigaciones Complejas y personal especializado en delitos informáticos y trata de personas.





El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias sobre los dispositivos secuestrados para determinar el alcance de la actividad investigada y establecer las posibles responsabilidades penales.



