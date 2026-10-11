Recuperaron un Zanello Robado que Había sido Ocultado en un Monte de San Pedro

La Policía recuperó un Zanello que había sido robado en la zona de Picada Pinal Seco, en San Pedro, y que posteriormente fue ocultado entre la vegetación de un sector de monte. La maquinaria fue localizada tras tareas de investigación y rastrillajes realizados por efectivos de la Unidad Regional XIV, y luego restituida a su propietario por disposición judicial.









El procedimiento se inició tras la denuncia de Héctor F. (48). Con los datos aportados, los investigadores realizaron averiguaciones encubiertas y, con la colaboración de un vecino, encontraron el Zanello naranja con detalles negros, que presentaba una particularidad en la estructura antivuelco. La maquinaria fue secuestrada y continúan las actuaciones para identificar a los responsables del robo.