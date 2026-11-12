Denuncian Desmonte en el Predio de la Capilla Santa Rosa de Lima: vecinos de Tealera llevaron su Reclamo al Concejo Deliberante de Dos de Mayo

Varios vecinos de la capilla Santa Rosa de Lima, del Barrio Tealera, acompañaron con carteles este miércoles una denuncia presentada ante el Concejo Deliberante. El ex intendente y ex concejal Oscar Lorenzo ocupó la banca pública en nombre de la comunidad y denunció que maquinaria y personal municipal de Dos de Mayo arrasaron monte nativo y un pino Paraná sin autorización de la representación legal del predio. El tema pasó a comisión y los ediles se comprometieron a pedir informes. En el recinto no se escuchó la versión del Ejecutivo.









Qué denunció

En la nota que ingresó el 2 de noviembre y leyó en el recinto, Lorenzo sostiene que la Municipalidad hizo un desmonte “con maquinarias y personal” en el predio, sin autorización de la representación legal. Según el escrito, se arrasó gran cantidad de árboles nativos, un pino Paraná de más de cincuenta años, postes y un alambrado de cinco hilos. Agrega que después el propio municipio retiró las maderas nativas aprovechables y el pino de gran porte, “desconociendo el destino”.





En su exposición fue más duro: habló de “robo de madera” y de “abuso de poder”, y mencionó otros casos de tala sin autorización en espacios públicos y terrenos de vecinos, que a su juicio muestran una práctica repetida. Son afirmaciones del denunciante, y durante la sesión no se escuchó la postura del Departamento Ejecutivo.





El terreno y el convenio

Lorenzo adjuntó el permiso de ocupación del predio (n° 00225), un documento emitido por el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia a favor del Obispado de Oberá, con destino a iglesia. También presentó un convenio firmado con la gestión del ex intendente Jorge Rolando Kappaun. Según su planteo, la Municipalidad debió dejarlo sin efecto antes de intervenir el lugar, y por eso pide que el actual Ejecutivo explique con qué autorización trabajó sin desafectarlo.





La carta del obispo

Lorenzo leyó además una carta del obispo de Oberá, fechada el 13 de octubre y dirigida al intendente Ricardo Weber, en la que pide información y un espacio de diálogo con el párroco y el consejo pastoral.





Según ese texto, a mediados de 2024, en una reunión en la casa parroquial con el intendente y el secretario municipal, el obispo accedió a que se abriera una calle pública por una parte del predio y firmó una nota de la que, afirma, nunca quedó copia en su poder ni en la parroquia. Cuando el municipio colocó los mojones, el consejo pastoral advirtió que el trazado afectaba instalaciones levantadas por la comunidad con mucho esfuerzo.





El 8 de julio de 2024 el obispo escribió al intendente y al secretario municipal. Según la carta, el funcionario respondió que tampoco sabían que la calle pasaría por ahí y que pedirían a la agrimensora modificar el trazado. El plano, dice, nunca se les mostró. Pasaron más de dos años sin novedades, hasta que en los últimos días ingresó maquinaria municipal sin aviso previo. La carta sostiene que la Iglesia “no es una empresa” y que nunca se negó a ceder tierras para escuelas, plazas, centros de salud o calles, siempre que no se afecten los espacios pastorales.





Lo que pidió

Lorenzo solicitó que se forme una comisión para analizar si se cometieron delitos y que se pida al Ejecutivo un informe sobre la autorización con la que se trabajó. También pidió que el Ministerio de Ecología elabore un informe técnico sobre daños ambientales y económicos, especies y cantidad de madera, con qué guías se trasladó y si fue donada o vendida. Planteó además que los vecinos puedan acreditarse ante el cuerpo para aportar pruebas, y que, si hay responsables, respondan con recursos propios y no el contribuyente.





Según contó, hubo una denuncia policial que no prosperó y un amparo ante un juez local que fue desestimado. Sostuvo además que los convenios con la gestión anterior fijan la jurisdicción en el juzgado de Aristóbulo del Valle.





Qué sigue

Genesini, presidente del concejo, informó que el expediente pasa a comisión, donde se pedirá el informe al Ejecutivo. Los vecinos pueden asistir a esas reuniones, pero sin derecho a hablar, y deben hacer ingresar su documentación por secretaría.





Entre los demás puntos del orden del día, el pedido de aumento del boleto urbano, la rendición de cuentas del tercer trimestre y los proyectos tributario y de presupuesto 2027 pasaron a comisión. El proyecto de comunicación por la reparación del ecógrafo del hospital recibió el acompañamiento de los ediles.