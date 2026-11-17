Una motocicleta Bajaj Rouser que tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires fue encontrada abandonada y oculta entre las malezas en El Soberbio. El rodado no tenía dominio colocado y habría sido escondido para evitar su localización.









El procedimiento se realizó el lunes 16 de noviembre, cerca de las 21 horas, sobre la ruta provincial 2, a la altura del kilómetro 17, en el paraje Guabiroba. Efectivos de la Comisaría Segunda localizaron la motocicleta entre la vegetación y, al verificar sus datos, confirmaron que registraba un pedido de secuestro por robo y estaba inscripta a nombre de un hombre domiciliado en Lanús Este, Buenos Aires.





Por disposición judicial, la motocicleta fue secuestrada y se iniciaron las actuaciones correspondientes.