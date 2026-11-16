San Vicente: Murió el Hombre de 69 años que Había Sufrido Graves Lesiones en un Choque entre una Moto y un Colectivo

Alfredo Borges, de 69 años, falleció este viernes en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas, aunque trasciende recién en las últimas horas. Allí permanecía internado tras protagonizar un siniestro vial el pasado 2 de noviembre en la intersección de la Avenida Constitución y la calle Florencio Sánchez, en San Vicente. El hombre circulaba en una motocicleta Motomel de 150 cilindradas cuando colisionó con un colectivo Mercedes-Benz.









Según el informe médico, falleció a raíz de un shock traumático que provocó una falla multiorgánica y un paro cardiorrespiratorio irreversible. Tras su muerte, por disposición del juzgado interviniente, la causa fue recaratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito y se autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares.