Encontraron sin Vida al Adolescente Desaparecido en el Salto La Olla de San Vicente

El adolescente de 17 años, Roque Gabriel Antunes de Olivera, fue encontrado sin vida en el cauce del Salto La Olla, ubicado en el barrio Samaritano de San Vicente. El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda realizado por efectivos policiales junto a Bomberos Voluntarios, luego de que el joven ingresara al agua y no volviera a salir a la superficie.









Tras recuperar el cuerpo, el médico policial determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, con una data estimada de entre tres y seis horas. Por disposición del magistrado interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.