La Policía recuperó este lunes por la tarde una motocicleta Yamaha XTZ de 125 cc que había sido robada en la localidad brasileña de Esperança do Sul. El procedimiento se realizó alrededor de las 18:20, en el paraje San Ignacio, de El Soberbio.









La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 37 años, quien manifestó que el domingo, cerca de las 22:20, desconocidos le sustrajeron el rodado, que estaba estacionado frente a un local comercial en Brasil.





A partir de información que indicaba que la motocicleta habría sido trasladada hacia El Soberbio, los efectivos realizaron tareas investigativas y finalmente la encontraron abandonada entre malezas.





El rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia. Se aguardan las directivas del Juzgado de Instrucción de San Vicente para continuar con las actuaciones.