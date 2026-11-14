Un Automóvil Chocó Contra una Vaca sobre la Ruta 14 en Dos de Mayo

Un hombre de 71 años y una mujer de 66 protagonizaron un siniestro vial durante la madrugada de este sábado, cuando el automóvil en el que viajaban chocó contra un animal vacuno que se encontraba sobre la Ruta Nacional 14, en Dos de Mayo. Ambos resultaron ilesos.









El hecho ocurrió cerca de las 2:30, a la altura del kilómetro 963. El Chevrolet Celta era conducido por Jorge Daniel C. (71), quien viajaba acompañado por María Ester S. (66). Tras el impacto, efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII intervinieron en el lugar y solicitaron asistencia médica. Los profesionales examinaron a los ocupantes y confirmaron que no presentaban lesiones.