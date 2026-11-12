Detuvieron a dos Jóvenes acusados de Golpear a un Muchacho para Robarle el Celular en San Vicente

Dos jóvenes de 20 y 22 años fueron detenidos en San Vicente, acusados de participar en un asalto contra un muchacho de 18 años, quien habría sido golpeado por tres personas para robarle el teléfono celular. El hecho ocurrió en el Barrio Ex Alumnos, en inmediaciones de las calles Peñaloza y Ortiz.









Tras la denuncia, la Policía detuvo a los dos sospechosos y recuperó el Redmi Note 13 Pro sustraído. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para localizar a un adolescente señalado como el tercer involucrado en el ataque.



