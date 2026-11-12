Un Trabajador Resultó Herido al Caerle un Árbol Encima Durante una tala en San Vicente

Un hombre de 35 años fue hospitalizado este jueves, luego de ser golpeado por un árbol de eucalipto mientras realizaba tareas de tala en una propiedad de Picada San José, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Provincial 222, en San Vicente.



El hecho ocurrió cerca de las 13:00, cuando Roberto P. volteaba un árbol que, por causas que se investigan, cayó en su dirección y lo golpeó en el hombro izquierdo. Fue asistido por Bomberos Voluntarios y trasladado al hospital local para recibir atención médica.

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