Investigan la Posible presencia de Felinos de gran porte en San Vicente y Puerto Rico

La Policía de Misiones investiga dos alertas por la posible presencia de felinos de gran porte en zonas rurales y suburbanas de San Vicente y Puerto Rico. En San Vicente, una mujer denunció que seis cerdos de su propiedad fueron atacados, mientras que en Puerto Rico se investigó una publicación en redes sociales sobre un supuesto avistamiento de un yaguareté.









El primer procedimiento se realizó este jueves, cerca de las 12:45, en una propiedad ubicada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 973, en San Vicente. Efectivos de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales constataron que solo quedaban restos de los seis porcinos y realizaron rastrillajes para buscar huellas y otros indicios, aunque no lograron identificar ni observar al posible animal.





En Puerto Rico, la Policía inició averiguaciones tras una publicación en Facebook que advertía sobre la presunta aparición de un yaguareté. Los efectivos recorrieron las inmediaciones de un camino terrado y la cantera Nedel, donde buscaron rastros y entrevistaron a vecinos, sin encontrar evidencias que confirmaran la presencia del felino.





Ambos casos continúan bajo seguimiento preventivo y las actuaciones serán elevadas al Ministerio de Ecología de Misiones para su intervención.