Despiste Sobre la Ruta 14: dos Acompañantes fueron Trasladados al Hospital de San Vicente

Un automóvil Chevrolet Onix blanco despistó este lunes por la tarde sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1253, en San Vicente. Como consecuencia del siniestro, dos acompañantes, una joven de aproximadamente 20 años y un menor de edad, fueron trasladados al hospital local con lesiones de consideración.





El vehículo era conducido por un hombre de unos 45 años. Los tres ocupantes son de nacionalidad brasileña. En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de San Vicente y Gendarmería Nacional.



