Un Incendio Destruyó una Vivienda en San Vicente

Una vivienda quedó totalmente destruida por un incendio registrado el sábado alrededor de las 10, sobre la Ruta Provincial 221, a la altura del kilómetro 29, en la zona de Paraje Chafariz, en San Vicente. En el inmueble residían un hombre de 69 años y su esposa, de 54, quienes resultaron ilesos.









La casa tenía una estructura de mampostería, paredes de madera y techo de chapas de zinc. Bomberos Voluntarios colaboraron para extinguir las llamas. Según las primeras hipótesis, el fuego se habría originado por un cortocircuito tras el restablecimiento repentino del suministro eléctrico, luego de varias horas de interrupción.