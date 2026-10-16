Recuperaron Municiones, Cargadores y Equipos Tácticos Robados a un Gendarme en San Vicente

La Policía de Misiones recuperó numerosos elementos robados a un cabo primero de Gendarmería Nacional, de 31 años, en San Vicente. Entre los objetos secuestrados hay cargadores y municiones calibre 9 milímetros, un chaleco táctico con insignias de la fuerza federal, herramientas y dinero. Sin embargo, la pistola reglamentaria sustraída todavía no fue localizada.









El robo fue denunciado durante la mañana de este viernes, cuando el suboficial informó la sustracción de una pistola calibre 9 milímetros, tres cargadores con 15 municiones cada uno, dos garrafas de 10 kilos, un chaleco táctico y otras pertenencias.





A partir de la denuncia, los investigadores realizaron averiguaciones y tareas de campo que permitieron recuperar gran parte de los elementos. Entre ellos se encuentran las dos garrafas, un compresor portátil, mochilas tácticas, un maletín negro y distintos equipos de trabajo.





Además, secuestraron dos cargadores calibre 9 milímetros con 15 cartuchos cada uno, siete cartuchos calibre 12/70, una esposa de seguridad, una máquina de soldar, una perforadora, una amoladora, una linterna y binoculares. También recuperaron 160.000 pesos chilenos, entre otros objetos.





La investigación continúa para identificar a los responsables del robo y recuperar la pistola reglamentaria que permanece desaparecida.