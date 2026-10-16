Detuvieron en la Reserva Yabotí a un Hombre Acusado de Abusar de su Hijastra de 12 años

Un hombre de 32 años fue detenido por la Policía de Misiones en el interior de la Reserva Yabotí, en El Soberbio, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia contra su hijastra de 12 años. La captura se concretó tras varias horas de rastrillaje a pie por una zona de monte, con la participación de distintas dependencias policiales y bomberos voluntarios.









La investigación comenzó a partir de la denuncia de un joven agricultor de 18 años, quien manifestó que el pasado 10 de octubre, cerca de las 11, observó al acusado ingresar al monte junto a la niña, en inmediaciones de una chacra del paraje Colonia El Fisco, sobre la Ruta Provincial 15. Según su declaración, al seguirlos habría presenciado una situación de abuso sexual.





A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría de la Mujer y de la Comisaría Segunda de El Soberbio desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó el cruce del arroyo Paraíso hasta llegar a un campamento dentro de la reserva. Allí localizaron a la niña de 12 años y a otra menor de 8, quienes estaban junto a su madre, de 35 años. En el lugar también detuvieron a Juan Carlos G., señalado en la causa.





El hombre quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, con intervención de la Fiscalía correspondiente. En tanto, se solicitó un turno para que la niña preste declaración mediante el sistema de Cámara Gesell, en el marco de la investigación judicial.