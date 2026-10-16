Detuvieron al Segundo Acusado por el Robo y Faena de un Vacuno en San Vicente

La Policía de Misiones detuvo este viernes al segundo sospechoso por el robo y la faena de un animal vacuno de aproximadamente 160 kilos en San Vicente. Se trata de Alejandro L., de 30 años, quien era buscado desde el inicio de la investigación. Con este procedimiento, los dos hombres señalados en la causa quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.









La investigación comenzó tras la denuncia de un hombre de 49 años por la sustracción y faena del animal, ocurrida el pasado 10 de octubre. La causa también incluye una denuncia por amenazas con arma blanca. El martes, durante un allanamiento en una vivienda de Picada Unida, sobre la ruta provincial 222, la Policía había detenido a un hombre de 36 años y secuestrado carne vacuna, herramientas, teléfonos celulares y un Chevrolet Vectra para pericias. El segundo sospechoso fue localizado este viernes, cerca de las 11, en una calle terrada de San Vicente. Ambos permanecen alojados en sede policial.