Investigan un Ataque a Tiros que Dejó a un Hombre Herido en San Vicente

Un hombre de 37 años resultó herido de un disparo en el pie durante la madrugada de este domingo en el barrio San Miguel de San Vicente. La víctima fue atendida en el hospital local y recibió el alta médica.









Según relató el hombre, caminaba por una calle interna del barrio alrededor de las 5 de la mañana cuando fue alcanzado por un proyectil. Cerca de las 9:30 ingresó al hospital, donde los médicos constataron una fractura del cuarto metatarsiano del pie izquierdo y estimaron un tiempo de recuperación de 30 días.





La Comisaría Segunda de San Vicente investiga las circunstancias del hecho para determinar cómo ocurrió e identificar al responsable del disparo.