La Policía identificó al conductor de una Toyota Hilux que se había retirado del lugar tras protagonizar un siniestro vial con una motocicleta sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente.









Se trata de un hombre de 38 años, quien resultó ileso. En tanto, la motociclista, Sonia V. G., de 40 años, sufrió escoriaciones en la rodilla derecha y el brazo izquierdo, con un tiempo estimado de curación de 25 días. La mujer permanece internada en observación en el hospital local.





Tras identificar al conductor, los efectivos de la Unidad Regional VIII procedieron al secuestro preventivo de la camioneta, que quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para establecer las circunstancias del siniestro.