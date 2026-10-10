Detectaron un Intento de Fuga de Tres Detenidos en una Comisaría de El Soberbio

Una requisa policial permitió frustrar un intento de fuga de tres detenidos alojados en la Comisaría Primera de El Soberbio. Durante una inspección realizada el viernes, alrededor de las 18, los efectivos encontraron dos perforaciones en una pared de la celda y secuestraron elementos que habrían sido utilizados para intentar abrir una salida.





Los involucrados, de 52, 33 y 31 años, están detenidos en el marco de causas por homicidio y abuso sexual. Por disposición judicial, fueron notificados de una nueva causa por tentativa de evasión y permanecen bajo custodia policial.



