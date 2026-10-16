Conducía con un Alto nivel de Alcohol en Sangre, fue Detenido y le Secuestraron la moto en San Vicente

Un hombre de 42 años fue detenido este viernes por la mañana en San Vicente, luego de que un control policial detectara que conducía una motocicleta bajo los efectos del alcohol y sin la documentación obligatoria. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 2,457 gramos de alcohol por litro.
El procedimiento se realizó alrededor de las 8:30, sobre la avenida Constitución al 475, donde efectivos de la Comisaría Primera interceptaron una motocicleta Yamaha YBR de 125 cilindradas. El conductor fue aprehendido y tanto él como el rodado quedaron a disposición de la Justicia.