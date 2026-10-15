El Soberbio busca Regularizar 500 Hectáreas para Evitar el Desalojo de 31 Familias

Unas 31 familias, que representan a más de 100 personas, enfrentan el riesgo de perder sus viviendas en El Soberbio por una sentencia judicial firme de desalojo. Ante esta situación, un proyecto obtuvo dictamen favorable en la Legislatura de Misiones y propone declarar de utilidad pública dos inmuebles de poco más de 500 hectáreas, para avanzar con su compraventa o expropiación y posterior adjudicación a los actuales ocupantes.





El conflicto se remonta a varias décadas y está vinculado con la falta de títulos de propiedad en tierras ocupadas durante los procesos de colonización. La iniciativa contempla un relevamiento sociohabitacional y territorial a cargo del IPRODHA para determinar qué familias podrán acceder a la regularización. El caso forma parte de una problemática más amplia que involucra otras 14.000 hectáreas vinculadas a la empresa Sobro S.A., cuya situación dominial también condiciona la planificación urbana y la entrega de títulos de propiedad en el municipio.







