Intentó Escapar con una Camioneta Robada en Brasil y Terminó Detenido tras Chocar contra un Barranco en San Pedro

Un hombre de 30 años fue detenido este jueves en la colonia Puerto Argentino, en San Pedro, cuando intentaba escapar de la Policía a bordo de una camioneta Nissan Frontier que había sido robada el día anterior en Brasil. Durante la fuga, perdió el control del vehículo y chocó contra un barranco.









El procedimiento se realizó cerca de las 11:30, cuando efectivos policiales detectaron la camioneta gris, con patente brasileña, que transportaba varias bolsas de carne. Tras consultar con la Policía de Brasil, confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro por un robo denunciado en San Miguel del Oeste. El conductor, identificado como Damián Ramón S. (30), fue detenido y la camioneta quedó secuestrada a disposición de la Justicia.