Identificaron a Tres Adolescentes por Disturbios en los Baños de la Plaza San Martín de San Vicente

La Policía identificó a tres adolescentes de entre 15 y 16 años por provocar disturbios en daños en los baños públicos de la plaza San Martín de San Vicente el pasado 19 de julio de este año. El hecho tomó estado público tras la reciente viralización de un video en redes sociales, en el que se observa a dos jóvenes pateando reiteradamente la puerta de acceso.









A partir de las imágenes, los investigadores lograron identificar a los involucrados y se inició una causa contravencional. Los adolescentes prestaron declaración en presencia de sus progenitores, mientras continúan las actuaciones correspondientes.









Tras la difusión del material un grupo de jóvenes uso la imagen de San Vicente Informa en un grupo de WhatsApp para incorporar a las personas que hayan opininado sobre lo ocurrido y amenazarlos, por ello una mujer realizó una denuncia y el área de Cibercrimen de la Unidad Regional VIII se encuentra investigando a todos los números telefónicos de ese grupo para determinar responsabilidades.