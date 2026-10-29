Un Niño de 9 años Sufrió una Grave Lesión Ocular tras Chocar con uns Moto en El Soberbio

Un niño de 9 años sufrió una herida cortante en el rostro y un grave traumatismo ocular al colisionar la bicicleta en la que circulaba con una motocicleta conducida por un adolescente de 16 años. El siniestro ocurrió el miércoles por la noche en Colonia Monteagudo Alto, en la zona rural de El Soberbio.









Tras el impacto, familiares trasladaron al pequeño al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro de Posadas para recibir atención especializada. La Policía secuestró ambos vehículos por disposición judicial y notificó de las actuaciones al adolescente involucrado.